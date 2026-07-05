Mohammad Junaid
batsman
|Full name:
|Mohammad Junaid
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|2
|1
|Overs
|9.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|43
|27
|Wickets
|1
|0
|Avg
|43
|0
|SR
|54
|0
|Eco
|4.77
|13.5
|BB
|1
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|2
|0
|Not outs
|0
|0
|Runs
|20
|0
|Balls Faced
|45
|0
|Avg
|10
|0
|SR
|44.44
|0
|Fours
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|12
|0
|Hundreds
|0
|0