Mohammad Junaid

Mohammad Junaid

batsman

Full name:Mohammad Junaid

Teams

2023 Teams

Pakistan A

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches11
Innings21
Overs9.02.0
Balls--
Maidens00
Runs4327
Wickets10
Avg430
SR540
Eco4.7713.5
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches11
Innings20
Not outs00
Runs200
Balls Faced450
Avg100
SR44.440
Fours20
Fifties00
Sixies00
Highest120
Hundreds00

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Mahmood, Athar

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Akram, Faisal

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Ali, Sajjad

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Badar, Saif

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Khan, Imran

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Huraira, Mohammad

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Haseebullah

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Waqas, Ali

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Jamal, Aamer

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