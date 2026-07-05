Mohammad Rakib

Mohammad Rakib

batsman

Full name:Mohammad Rakib
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Shinepukur Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches37
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches37
Innings35
Not outs01
Runs2883
Balls Faced3899
Avg9.3320.75
SR73.6883.83
Fours25
Fifties01
Sixies02
Highest2556
Hundreds00

Another Players

Uddin, Raihan

Uddin, Raihan

Hasan, Nayeem

Hasan, Nayeem

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Panchal, Priyank Kirit

Panchal, Priyank Kirit

Islam, Anisul

Islam, Anisul

Rahman, Naimur

Rahman, Naimur

Ahmed, Naeem

Ahmed, Naeem

Hawlader, Sujon

Hawlader, Sujon

Chowdhury, Mirttunjoy

Chowdhury, Mirttunjoy

Samad, Nabil

Samad, Nabil