Mohammad Rakib
batsman
|Full name:
|Mohammad Rakib
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|7
|Innings
|3
|5
|Not outs
|0
|1
|Runs
|28
|83
|Balls Faced
|38
|99
|Avg
|9.33
|20.75
|SR
|73.68
|83.83
|Fours
|2
|5
|Fifties
|0
|1
|Sixies
|0
|2
|Highest
|25
|56
|Hundreds
|0
|0