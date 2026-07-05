Mohammad Shykat Ali

Mohammad Shykat Ali

batsman

Full name:Mohammad Shykat Ali
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Noakhali Express

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7013150
Innings80358
Overs533.4157.422.0
Balls---
Maidens10890
Runs1687840177
Wickets58264
Avg29.0832.344.25
SR55.236.3833
Eco3.165.328.04
BB632
4w100
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7013150
Innings12413048
Not outs383
Runs28173633817
Balls Faced60304643689
Avg23.2829.7718.15
SR46.7178.24118.57
Fours36435874
Fifties14273
Sixies2710137
Highest11111560
Hundreds130

Another Players

Ali, Jaker

Ali, Jaker

Mendis, Kusal

Mendis, Kusal

Hossain, Sabbir

Hossain, Sabbir

Hasan, Mehedi

Hasan, Mehedi

Rahman Raja, Rejaur

Rahman Raja, Rejaur

Mahmud, Hasan

Mahmud, Hasan

Ali, Haider

Ali, Haider

Hasim, Abu

Hasim, Abu

Hossain, Shahadat

Hossain, Shahadat

Ihsanullah

Ihsanullah