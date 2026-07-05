Mohammad Shykat Ali
batsman
|Full name:
|Mohammad Shykat Ali
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|70
|131
|50
|Innings
|80
|35
|8
|Overs
|533.4
|157.4
|22.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|108
|9
|0
|Runs
|1687
|840
|177
|Wickets
|58
|26
|4
|Avg
|29.08
|32.3
|44.25
|SR
|55.2
|36.38
|33
|Eco
|3.16
|5.32
|8.04
|BB
|6
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|70
|131
|50
|Innings
|124
|130
|48
|Not outs
|3
|8
|3
|Runs
|2817
|3633
|817
|Balls Faced
|6030
|4643
|689
|Avg
|23.28
|29.77
|18.15
|SR
|46.71
|78.24
|118.57
|Fours
|364
|358
|74
|Fifties
|14
|27
|3
|Sixies
|27
|101
|37
|Highest
|111
|115
|60
|Hundreds
|1
|3
|0