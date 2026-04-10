Romario Shepherd

Romario Shepherd

all rounder

Full name:Romario Shepherd
Nationality:Guyana
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium
Date of Birth (Age):November 26, 1994 (31)
Zodiac Sign:Sagittarius
Height:188 cm
Hometown:Georgetown, Guyana
Jersey Number:16
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Guyana Amazon Warriors

Mi Emirates

Mi New York

Royal Challengers Bengaluru

San Francisco Unicorns

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2531256299
Innings2428486092
Overs159.088.4588.0418.1277.4
Balls-----
Maidens60139184
Runs865921182223162507
Wickets20317469109
Avg43.2529.724.6233.5623
SR47.717.1647.6736.3615.28
Eco5.4410.383.095.539.02
BB34844
4w01122
5w00200
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2531256299
Innings1916354964
Not outs2851326
Runs283301793772866
Balls Faced3011961357818575
Avg16.6437.6226.4321.4422.78
SR94.01153.5758.4394.37150.6
Fours2710816946
Fifties10441
Sixies725222666
Highest50441337472
Hundreds00100

Romario Shepherd Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126