Match details Jersey vs France T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Jersey won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 19, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jersey Squad
France Squad
|Players
|Bench
|Ahmadzai Abdurrahman, Ahmadzai Mouhammad Dawood, Ali Virk, Amjad Noman, Arab Nasibullah, Jackson Hevit Alodin, Kamran Ahmadzai, Khan Usman, Mckeon Gustav, Naseri Rahimgul, Rafah Muhammad, Roberts Christian, Sher Zada, Zahiri Zaheer
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet