Match details Jersey vs France T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026

T20i

JER
JER

148

FRA
FRA

145

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Jersey won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 19, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jersey Squad

Players
BenchBirrell Daniel, Blampied Dominic, Brennan Charlie, Carlyon Harrison, Gouge Patrick Bartholomew, Greenwood Nick, Jenner Jonty, Perchard Charles, Pullman Theo, Richardson George Franklin, Sumerauer Julius, Tribe Zak Mark, van Breda Scott, Ward Benjamin

France Squad

Players
BenchAhmadzai Abdurrahman, Ahmadzai Mouhammad Dawood, Ali Virk, Amjad Noman, Arab Nasibullah, Jackson Hevit Alodin, Kamran Ahmadzai, Khan Usman, Mckeon Gustav, Naseri Rahimgul, Rafah Muhammad, Roberts Christian, Sher Zada, Zahiri Zaheer

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet