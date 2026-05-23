Match details France vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Sweden won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 23, 2026 12:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
France Squad
|Players
|Ali Virk, Arab Nasibullah, Mckeon Gustav, Roberts Christian, Sher Zada, Khan Usman, Naseri Rahimgul, Kamran Ahmadzai, Ahmadzai Mouhammad Dawood, Amjad Noman, Zahiri Zaheer
|Bench
|Ahmadzai Abdurrahman, Jackson Hevit Alodin, Rafah Muhammad
Sweden Squad
|Players
|Zuwak Imal, Ahmed Saeed, Ahmad Awais, Chauhan Yatharth Singh, Boshoff Wynand, Ahmad Zaid, Mundra Ajay, Baluch Naser, Dhabe Advait, Rahmani Samiullah, Zahid Zabi
|Bench
|Lakhani Darshan, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet