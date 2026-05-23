Match details France vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

FRA
FRA

134

SWE
SWE

139

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Sweden won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 23, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

France Squad

PlayersAli Virk, Arab Nasibullah, Mckeon Gustav, Roberts Christian, Sher Zada, Khan Usman, Naseri Rahimgul, Kamran Ahmadzai, Ahmadzai Mouhammad Dawood, Amjad Noman, Zahiri Zaheer
BenchAhmadzai Abdurrahman, Jackson Hevit Alodin, Rafah Muhammad

Sweden Squad

PlayersZuwak Imal, Ahmed Saeed, Ahmad Awais, Chauhan Yatharth Singh, Boshoff Wynand, Ahmad Zaid, Mundra Ajay, Baluch Naser, Dhabe Advait, Rahmani Samiullah, Zahid Zabi
BenchLakhani Darshan, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet