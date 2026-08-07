Myendung Singpho
bowler
|Full name:
|Myendung Singpho
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|9
|14
|Innings
|5
|9
|13
|Overs
|83.1
|46.2
|30.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|1
|0
|Runs
|301
|294
|263
|Wickets
|4
|6
|8
|Avg
|75.25
|49
|32.87
|SR
|124.75
|46.33
|22.62
|Eco
|3.61
|6.34
|8.71
|BB
|2
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|9
|14
|Innings
|8
|7
|12
|Not outs
|2
|2
|6
|Runs
|59
|34
|17
|Balls Faced
|140
|64
|27
|Avg
|9.83
|6.8
|2.83
|SR
|42.14
|53.12
|62.96
|Fours
|10
|5
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|27
|12
|5
|Hundreds
|0
|0
|0