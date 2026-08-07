Myendung Singpho

Myendung Singpho

bowler

Full name:Myendung Singpho
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Arunachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches4914
Innings5913
Overs83.146.230.1
Balls---
Maidens610
Runs301294263
Wickets468
Avg75.254932.87
SR124.7546.3322.62
Eco3.616.348.71
BB233
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches4914
Innings8712
Not outs226
Runs593417
Balls Faced1406427
Avg9.836.82.83
SR42.1453.1262.96
Fours1051
Fifties000
Sixies000
Highest27125
Hundreds000

Another Players

Rana, Sagar

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Teti, Tana

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Obi, Neelam

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Abo, Nabam

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Yangfo, Kamsha

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Bishnoi, Rajesh

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Doria, Techi

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Sonam, Techi

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Kohli, Shashwat

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Joshi, Nabam

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