Nasir Nawaz
batsman
|Full name:
|Nasir Nawaz
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|12
|30
|Innings
|6
|5
|1
|Overs
|32.0
|35.0
|0.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|1
|0
|Runs
|107
|221
|1
|Wickets
|3
|3
|0
|Avg
|35.66
|73.66
|0
|SR
|64
|70
|0
|Eco
|3.34
|6.31
|0
|BB
|2
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|12
|30
|Innings
|21
|11
|30
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|745
|150
|648
|Balls Faced
|988
|157
|518
|Avg
|37.25
|13.63
|22.34
|SR
|75.4
|95.54
|125.09
|Fours
|102
|16
|62
|Fifties
|6
|1
|2
|Sixies
|9
|5
|24
|Highest
|80
|50
|82
|Hundreds
|0
|0
|0