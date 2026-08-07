Nasir Nawaz

Nasir Nawaz

batsman

Full name:Nasir Nawaz
Nationality:Pakistan

Teams

2025 Teams

Rawalpindi Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches111230
Innings651
Overs32.035.00.0
Balls---
Maidens610
Runs1072211
Wickets330
Avg35.6673.660
SR64700
Eco3.346.310
BB210
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches111230
Innings211130
Not outs101
Runs745150648
Balls Faced988157518
Avg37.2513.6322.34
SR75.495.54125.09
Fours1021662
Fifties612
Sixies9524
Highest805082
Hundreds000

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