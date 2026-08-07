Nazeed Nadimbhai Saiyed
bowler
|Full name:
|Nazeed Nadimbhai Saiyed
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|10
|9
|Innings
|2
|5
|5
|Overs
|17.0
|22.0
|12.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|45
|172
|93
|Wickets
|2
|3
|2
|Avg
|22.5
|57.33
|46.5
|SR
|51
|44
|38.5
|Eco
|2.64
|7.81
|7.24
|BB
|2
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|10
|9
|Innings
|6
|9
|9
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|142
|256
|120
|Balls Faced
|374
|387
|139
|Avg
|23.66
|32
|13.33
|SR
|37.96
|66.14
|86.33
|Fours
|18
|25
|4
|Fifties
|1
|2
|0
|Sixies
|0
|5
|5
|Highest
|62
|75
|32
|Hundreds
|0
|0
|0