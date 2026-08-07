Nazeed Nadimbhai Saiyed

Nazeed Nadimbhai Saiyed

bowler

Full name:Nazeed Nadimbhai Saiyed

Teams

2026 Teams

Arunachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches3109
Innings255
Overs17.022.012.5
Balls---
Maidens200
Runs4517293
Wickets232
Avg22.557.3346.5
SR514438.5
Eco2.647.817.24
BB221
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches3109
Innings699
Not outs010
Runs142256120
Balls Faced374387139
Avg23.663213.33
SR37.9666.1486.33
Fours18254
Fifties120
Sixies055
Highest627532
Hundreds000

Another Players

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Teti, Tana

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Obi, Neelam

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Abo, Nabam

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Sonam, Techi

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Joshi, Nabam