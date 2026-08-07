Nedumankuzhy Poulose Basil
bowler
|Full name:
|Nedumankuzhy Poulose Basil
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|13
|1
|Innings
|4
|12
|1
|Overs
|86.5
|94.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|28
|4
|0
|Runs
|194
|537
|6
|Wickets
|5
|15
|1
|Avg
|38.8
|35.8
|6
|SR
|104.2
|37.6
|12
|Eco
|2.23
|5.71
|3
|BB
|3
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|13
|1
|Innings
|5
|5
|0
|Not outs
|5
|4
|0
|Runs
|17
|30
|0
|Balls Faced
|36
|26
|0
|Avg
|0
|30
|0
|SR
|47.22
|115.38
|0
|Fours
|1
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|0
|Highest
|16
|15
|0
|Hundreds
|0
|0
|0