Nedumankuzhy Poulose Basil

Nedumankuzhy Poulose Basil

bowler

Full name:Nedumankuzhy Poulose Basil
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Kerala

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches4131
Innings4121
Overs86.594.02.0
Balls---
Maidens2840
Runs1945376
Wickets5151
Avg38.835.86
SR104.237.612
Eco2.235.713
BB341
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches4131
Innings550
Not outs540
Runs17300
Balls Faced36260
Avg0300
SR47.22115.380
Fours120
Fifties000
Sixies220
Highest16150
Hundreds000

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