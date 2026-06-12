Ni Kadek Ariani

Ni Kadek Ariani

bowler

Full name:Ni Kadek Ariani
Nationality:Indonesia

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches7
Innings5
Overs16.0
Balls-
Maidens2
Runs59
Wickets2
Avg29.5
SR48
Eco3.68
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches7
Innings1
Not outs0
Runs0
Balls Faced1
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Ni Kadek Ariani Schedule & Results

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