Match details Hong Kong, China vs Indonesia T20i T20 ACC Premier Cup, Women 13.06.2026

T20i

HON
HON

107

IND
IND

108

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, June 13, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hong Kong, China Squad

Players
BenchBibi Maryam, Chan Charlotte, Chan Dorothea, Chan Ka Ying, Daswani Yasmin, Hill Mariko, Kaur Joyleen, Lai Emma, Lamplough Marina, Miles Natasha, Sahar Iqra, Shahzad Shanzeen, Siu Mei Wai, Venkatesh Ruchitha

Indonesia Squad

Players
BenchAriani Ni Kadek, Bangi Derni, Dewi Ni Luh Ketut Wesika Ratna, Kasse Kisi Salisa, Laksmi Paramitha Dara Agung, Maypriani Sang, Pangestuti Rahmawati, Rani Ni Kadek Fitria Rada, Sakarini Ni Putu Ayu Nanda, Suwandewi Ni Made Putri, Wulandari Desi

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet