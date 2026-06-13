Match details Hong Kong, China vs Indonesia T20i T20 ACC Premier Cup, Women 13.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 ACC Premier Cup, Women 2026
|Date:
|Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, June 13, 2026 01:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Hong Kong, China Squad
|Players
|Bench
|Bibi Maryam, Chan Charlotte, Chan Dorothea, Chan Ka Ying, Daswani Yasmin, Hill Mariko, Kaur Joyleen, Lai Emma, Lamplough Marina, Miles Natasha, Sahar Iqra, Shahzad Shanzeen, Siu Mei Wai, Venkatesh Ruchitha
Indonesia Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet