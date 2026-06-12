Rahmawati Dwi Pangestuti

Rahmawati Dwi Pangestuti

all rounder

Full name:Rahmawati Dwi Pangestuti
Nationality:Indonesia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches16
Innings10
Overs25.0
Balls-
Maidens2
Runs107
Wickets7
Avg15.28
SR21.42
Eco4.28
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches16
Innings7
Not outs5
Runs97
Balls Faced112
Avg48.5
SR86.6
Fours9
Fifties0
Sixies0
Highest32
Hundreds0

Rahmawati Dwi Pangestuti Schedule & Results

Another Players

Wulandari, Desi

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Suwandewi, Ni Made Putri

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Ariani, Ni Kadek

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Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda

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Maypriani, Sang

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Sariani, Ni Wayan

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Qiao, Lie

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Suarniasih, Ni Made

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Dewi, Ni Luh Ketut Wesika Ratna

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Arda, Mia

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