Match details Indonesia vs Thailand T20i T20 ACC Premier Cup, Women 12.06.2026

T20i

IND
IND

66

THA
THA

67

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, June 12, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Indonesia Squad

Players
BenchAriani Ni Kadek, Bangi Derni, Dewi Ni Luh Ketut Wesika Ratna, Kasse Kisi Salisa, Laksmi Paramitha Dara Agung, Maypriani Sang, Pangestuti Rahmawati, Rani Ni Kadek Fitria Rada, Sakarini Ni Putu Ayu Nanda, Suwandewi Ni Made Putri, Wulandari Desi

Thailand Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet