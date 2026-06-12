Sang Ayu Nyoman Maypriani

Sang Ayu Nyoman Maypriani

all rounder

Full name:Sang Ayu Nyoman Maypriani
Nationality:Indonesia

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches6
Innings6
Overs17.0
Balls-
Maidens0
Runs59
Wickets6
Avg9.83
SR17
Eco3.47
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches6
Innings2
Not outs0
Runs3
Balls Faced14
Avg1.5
SR21.42
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest2
Hundreds0

Sang Ayu Nyoman Maypriani Schedule & Results

Another Players

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Arda, Mia