Ni Made Putri Suwandewi

Ni Made Putri Suwandewi

bowler

Full name:Ni Made Putri Suwandewi
Nationality:Indonesia

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches32
Innings32
Overs103.0
Balls-
Maidens18
Runs311
Wickets37
Avg8.4
SR16.7
Eco3.01
BB5
4w0
5w1
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches32
Innings10
Not outs2
Runs65
Balls Faced104
Avg8.12
SR62.5
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest21
Hundreds0

Ni Made Putri Suwandewi Schedule & Results

Another Players

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Ariani, Ni Kadek

Ariani, Ni Kadek

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Suarniasih, Ni Made

Suarniasih, Ni Made

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