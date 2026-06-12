Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi

Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi

all rounder

Full name:Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi
Nationality:Indonesia

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches10
Innings10
Overs30.5
Balls-
Maidens3
Runs122
Wickets13
Avg9.38
SR14.23
Eco3.95
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches10
Innings8
Not outs2
Runs186
Balls Faced184
Avg31
SR101.08
Fours26
Fifties2
Sixies0
Highest62
Hundreds0

Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi Schedule & Results

Another Players

Wulandari, Desi

Wulandari, Desi

Suwandewi, Ni Made Putri

Suwandewi, Ni Made Putri

Ariani, Ni Kadek

Ariani, Ni Kadek

Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda

Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda

Maypriani, Sang

Maypriani, Sang

Sariani, Ni Wayan

Sariani, Ni Wayan

Qiao, Lie

Qiao, Lie

Suarniasih, Ni Made

Suarniasih, Ni Made

Pangestuti, Rahmawati

Pangestuti, Rahmawati

Arda, Mia

Arda, Mia