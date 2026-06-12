Ni Putu Ayu Nanda Sakarini

Ni Putu Ayu Nanda Sakarini

wicket keeper

Full name:Ni Putu Ayu Nanda Sakarini
Nationality:Indonesia

Teams

2026 Teams

Indonesia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches29
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches29
Innings25
Not outs7
Runs632
Balls Faced686
Avg35.11
SR92.12
Fours65
Fifties5
Sixies2
Highest95
Hundreds0

Ni Putu Ayu Nanda Sakarini Schedule & Results

Another Players

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Qiao, Lie

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Suarniasih, Ni Made

Suarniasih, Ni Made

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Pangestuti, Rahmawati

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Arda, Mia