Omair Bin Yousuf

Omair Bin Yousuf

batsman

Full name:Omair Bin Yousuf
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Karachi Kings

Karachi Region Whites

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches424611
Innings720
Overs22.01.20
Balls---
Maidens800
Runs41180
Wickets200
Avg20.500
SR6600
Eco1.8613.50
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches424611
Innings714510
Not outs643
Runs28721341290
Balls Faced57401639200
Avg44.1832.741.42
SR50.0381.81145
Fours32813426
Fifties973
Sixies18129
Highest25015367
Hundreds910

Omair Bin Yousuf Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Akram, Faisal

Akram, Faisal

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Ilyas, Junaid

Ilyas, Junaid

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Khan, Azam

Khan, Azam

Hasan, Mohammad

Hasan, Mohammad

Aziz, Rameez

Aziz, Rameez