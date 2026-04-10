Liam Stephen Livingstone

Liam Stephen Livingstone

all rounder

Full name:Liam Stephen Livingstone
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

Birmingham Phoenix

Durban Super Giants

England

Lancashire

Pretoria Capitals

Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches116336371217
Innings010236846113
Overs044.459.0562.3262.1286.4
Balls------
Maidens01011220
Runs0242501155213762384
Wickets01018433392
Avg024.227.8336.0941.6925.91
SR026.819.6678.4847.6618.69
Eco05.418.492.755.248.31
BB033634
4w000002
5w000100
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches116336371217
Innings214279660204
Not outs13615620
Runs16436461308519885089
Balls Faced18373316518019333526
Avg1639.6321.9538.0836.8127.65
SR88.88116.89145.8859.55102.84144.32
Fours02925384141350
Fifties030151327
Sixies122283282300
Highest995103224129103
Hundreds001712

Liam Stephen Livingstone Schedule & Results

County Championship