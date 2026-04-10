Liam Stephen Livingstone

County Championship
Lancashire vs Derbyshire
County Championship
LAN
351
DER
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Lancashire vs Middlesex
County Championship
LAN
201
MID
(9 ov.) 38/2
Lancashire vs Worcestershire
County Championship
LAN
(11 ov.) 28/0
WOR
270
Lancashire vs Kent
County Championship
LAN
(9 ov.) 17/2
KEN
178
Derbyshire vs Lancashire
County Championship
DER
(50 ov.) 197/5
LAN
161
Lancashire vs Northamptonshire
County Championship
LAN