Karachi Kings

Karachi Kings

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

- Rizwanullah

Aamir Jamal

Pakistan

Adam Fraser Milne

New Zealand

Adam Zampa

Australia

Aqib Ilyas Sulehri

Oman

Arafat Minhas

Pakistan

Benjamin Reginald McDermott

Australia

David Andrew Warner

Australia

Fawad Ali

Pakistan

Hasan Ali

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

James Michael Vince

England

Jason Jonathan Roy

England

Johnson Charles

Saint Lucia

Kane Stuart Williamson

New Zealand

Khushdil Shah

Pakistan

Khuzaima Bin Tanvir

Litton Kumar Das

Bangladesh

Mir Hamza

Pakistan

Mirza Mamoon

Moeen Munir Ali

England

Mohammad Azam Khan

Pakistan

Mohammad Hamza Sohail

Pakistan

Mohammad Irfan Khan

Pakistan

Mohammad Nabi Essa Khel

Afghanistan

Mohammad Riazullah

Pakistan

Muhammad Abbas Afridi

Pakistan

Muhammad Waseem

United Arab Emirates

Omair Bin Yousuf

Pakistan

Reeza Raphael Hendricks

South Africa

Rizwan Ullah

Saad Baig

Pakistan

Salman Ali Agha

Pakistan

Shahid Aziz

Shan Masood Khan

Pakistan

Tim Louis Seifert

New Zealand

Zahid Mahmood

Pakistan

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played10
Won5
Drawn0
Lost5
No result1

Karachi Kings Team Schedule & Results

Pakistan Super League

Karachi Kings News

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Get to know Karachi Kings, learn everything first about the players of this cricket team, how they train, what awards they have already won and what they are aiming for in the future.

Cricket Star David Warner in Trouble Over Drink & Drive Case

Cricket Star David Warner in Trouble Over Drink & Drive Case

Legal trouble rises yet again for the former Australian cricketer David Warner. As he gets back in action in the Pakistan Super League, he was arrested a few hours back in Australia. Warner has faced the charges of drink and driving, for which he has also been summoned in the court.

Karachi Kings04:52 PM, 02 April, 2026

What Made Adam Zampa Choose PSL Instead of IPL? Full Story

Karachi Kings06:21 PM, 19 April, 2025

Watch, PSL 2025 | Hasan Ali hilariously pulls off Abrar Ahmed’s pose right after sending him back

Karachi Kings01:29 AM, 12 March, 2024

PSL 2024| Babar's heroism propels Peshawar Zalmi to top of table by defeating Karachi

Karachi Kings11:20 PM, 11 March, 2024

PSL 2024 | Twitter reacts as enraged Babar hurls gloves in dressing room following run-out mishap

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