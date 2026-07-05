Pawan Bimsara Pathiraja
batsman
|Full name:
|Pawan Bimsara Pathiraja
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|7
|Innings
|1
|1
|0
|Overs
|1.0
|3.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|5
|14
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5
|4.66
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|7
|Innings
|5
|3
|5
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|8
|44
|66
|Balls Faced
|50
|42
|60
|Avg
|1.6
|22
|13.2
|SR
|16
|104.76
|110
|Fours
|1
|4
|7
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|5
|33
|33
|Hundreds
|0
|0
|0