Pawan Bimsara Pathiraja

Pawan Bimsara Pathiraja

batsman

Full name:Pawan Bimsara Pathiraja
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2023 Teams

Colombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches347
Innings110
Overs1.03.00
Balls---
Maidens000
Runs5140
Wickets000
Avg000
SR000
Eco54.660
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches347
Innings535
Not outs010
Runs84466
Balls Faced504260
Avg1.62213.2
SR16104.76110
Fours147
Fifties000
Sixies000
Highest53333
Hundreds000

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