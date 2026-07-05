Gamage Sonal Dinusha

Gamage Sonal Dinusha

all rounder

Full name:Gamage Sonal Dinusha
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches202514
Innings282112
Overs265.5105.025.2
Balls---
Maidens3120
Runs963450149
Wickets511810
Avg18.882514.9
SR31.273515.2
Eco3.624.285.88
BB1133
4w100
5w500
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches202514
Innings322111
Not outs365
Runs607376131
Balls Faced1183556123
Avg20.9325.0621.83
SR51.3167.62106.5
Fours72254
Fifties321
Sixies125
Highest756251
Hundreds000

Gamage Sonal Dinusha Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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