Mohotti Arachchige Chamindu Piyamal Wijesinghe

Mohotti Arachchige Chamindu Piyamal Wijesinghe

all rounder

Full name:Mohotti Arachchige Chamindu Piyamal Wijesinghe
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches172022
Innings241715
Overs136.275.134.2
Balls---
Maidens1341
Runs576397275
Wickets171211
Avg33.8833.0825
SR48.1137.5818.72
Eco4.225.288
BB433
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches172022
Innings261511
Not outs654
Runs61634659
Balls Faced122945658
Avg30.834.68.42
SR50.1275.87101.72
Fours69222
Fifties320
Sixies1093
Highest656017
Hundreds000

Mohotti Arachchige Chamindu Piyamal Wijesinghe Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Ngarava, Richard

Ngarava, Richard

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Das, Liton

Das, Liton

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad