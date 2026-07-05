Sandun Tharaka Mendis
all rounder
|Full name:
|Sandun Tharaka Mendis
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|20
|15
|Innings
|13
|20
|11
|Overs
|161.5
|151.0
|31.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|5
|0
|Runs
|701
|716
|213
|Wickets
|23
|36
|7
|Avg
|30.47
|19.88
|30.42
|SR
|42.21
|25.16
|26.57
|Eco
|4.33
|4.74
|6.87
|BB
|6
|5
|3
|4w
|1
|0
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|20
|15
|Innings
|13
|18
|7
|Not outs
|3
|0
|1
|Runs
|236
|187
|63
|Balls Faced
|473
|285
|69
|Avg
|23.6
|10.38
|10.5
|SR
|49.89
|65.61
|91.3
|Fours
|30
|11
|2
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|3
|6
|2
|Highest
|50
|37
|18
|Hundreds
|0
|0
|0