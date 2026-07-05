Sandun Tharaka Mendis

Sandun Tharaka Mendis

all rounder

Full name:Sandun Tharaka Mendis
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches102015
Innings132011
Overs161.5151.031.0
Balls---
Maidens1350
Runs701716213
Wickets23367
Avg30.4719.8830.42
SR42.2125.1626.57
Eco4.334.746.87
BB653
4w100
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches102015
Innings13187
Not outs301
Runs23618763
Balls Faced47328569
Avg23.610.3810.5
SR49.8965.6191.3
Fours30112
Fifties100
Sixies362
Highest503718
Hundreds000

Another Players

Ranatunga, Duvindu

Ranatunga, Duvindu

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Silva, Amshi de

Silva, Amshi de

Fernando, Asitha

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Wijesinghe, Chamindu

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Weerasinghe, MPM

Weerasinghe, MPM

Mendis, Kamindu

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Priyanjan, Ashan

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Hasaranga, Wanindu

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Mendis, BGS

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