Pawan Sharaf
all rounder
|Full name:
|Pawan Sharaf
|Nationality:
|Nepal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|17
|1
|14
|17
|Innings
|6
|10
|2
|12
|10
|Overs
|27.4
|20.0
|9.0
|65.4
|20.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|0
|5
|1
|Runs
|129
|117
|64
|290
|117
|Wickets
|4
|3
|1
|7
|3
|Avg
|32.25
|39
|64
|41.42
|39
|SR
|41.5
|40
|54
|56.28
|40
|Eco
|4.66
|5.85
|7.11
|4.41
|5.85
|BB
|2
|1
|1
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|17
|1
|14
|17
|Innings
|7
|16
|2
|13
|16
|Not outs
|1
|2
|0
|1
|2
|Runs
|31
|145
|2
|103
|145
|Balls Faced
|52
|158
|7
|145
|158
|Avg
|5.16
|10.35
|1
|8.58
|10.35
|SR
|59.61
|91.77
|28.57
|71.03
|91.77
|Fours
|3
|18
|0
|11
|18
|Fifties
|0
|0
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|5
|0
|2
|5
|Highest
|10
|27
|2
|56
|27
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0