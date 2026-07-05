Pawan Sharaf

Pawan Sharaf

all rounder

Full name:Pawan Sharaf
Nationality:Nepal

Teams

2023 Teams

Nepal

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches81711417
Innings61021210
Overs27.420.09.065.420.0
Balls-----
Maidens11051
Runs12911764290117
Wickets43173
Avg32.25396441.4239
SR41.5405456.2840
Eco4.665.857.114.415.85
BB21121
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches81711417
Innings71621316
Not outs12012
Runs311452103145
Balls Faced521587145158
Avg5.1610.3518.5810.35
SR59.6191.7728.5771.0391.77
Fours31801118
Fifties00010
Sixies05025
Highest102725627
Hundreds00000

Another Players

Desai, Mrugng Monty

Desai, Mrugng Monty

Dhami, Hemanta

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Chand, Aakash

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Jora, Sundeep

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Dhakal, Mousom

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Kami, Sompal

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Lamichhane, Sandeep

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GC, Pratish

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Singh Airee, Kamal

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Yadav, Bibek Kumar

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