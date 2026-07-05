Rajashekhar Surendra Harikant
wicket keeper
|Full name:
|Rajashekhar Surendra Harikant
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|4
|12
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|4
|12
|Innings
|2
|3
|11
|Not outs
|1
|0
|3
|Runs
|14
|32
|78
|Balls Faced
|59
|50
|86
|Avg
|14
|10.66
|9.75
|SR
|23.72
|64
|90.69
|Fours
|2
|2
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|3
|Highest
|10
|22
|26
|Hundreds
|0
|0
|0