Rakin Ahmed
batsman
|Full name:
|Rakin Ahmed
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|24
|12
|Innings
|1
|1
|0
|Overs
|1.0
|0.1
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|1
|4
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|1
|24
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|24
|12
|Innings
|21
|23
|12
|Not outs
|2
|1
|4
|Runs
|486
|631
|326
|Balls Faced
|1285
|969
|290
|Avg
|25.57
|28.68
|40.75
|SR
|37.82
|65.11
|112.41
|Fours
|49
|56
|31
|Fifties
|2
|4
|1
|Sixies
|1
|7
|8
|Highest
|79
|71
|92
|Hundreds
|0
|0
|0