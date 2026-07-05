Rakin Ahmed

Rakin Ahmed

batsman

Full name:Rakin Ahmed
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Shinepukur Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches132412
Innings110
Overs1.00.10
Balls---
Maidens000
Runs140
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1240
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches132412
Innings212312
Not outs214
Runs486631326
Balls Faced1285969290
Avg25.5728.6840.75
SR37.8265.11112.41
Fours495631
Fifties241
Sixies178
Highest797192
Hundreds000

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