Robert Michael Carter
all rounder
|Full name:
|Robert Michael Carter
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|60
|55
|Innings
|60
|35
|Overs
|445.0
|193.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|90
|19
|Runs
|1566
|911
|Wickets
|39
|35
|Avg
|40.15
|26.02
|SR
|68.46
|33.22
|Eco
|3.51
|4.69
|BB
|4
|3
|4w
|2
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|60
|55
|Innings
|85
|34
|Not outs
|16
|13
|Runs
|1112
|429
|Balls Faced
|0
|0
|Avg
|16.11
|20.42
|SR
|0
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|1
|3
|Sixies
|0
|0
|Highest
|79
|66
|Hundreds
|0
|0