Robert Michael Carter

Robert Michael Carter

all rounder

Full name:Robert Michael Carter
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2024 Teams

Canterbury Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches6055
Innings6035
Overs445.0193.5
Balls--
Maidens9019
Runs1566911
Wickets3935
Avg40.1526.02
SR68.4633.22
Eco3.514.69
BB43
4w20
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches6055
Innings8534
Not outs1613
Runs1112429
Balls Faced00
Avg16.1120.42
SR00
Fours00
Fifties13
Sixies00
Highest7966
Hundreds00

Another Players

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Henry, Matt

Henry, Matt

Hay, Matthew

Hay, Matthew

Jamieson, Kyle

Jamieson, Kyle

Astle, Todd

Astle, Todd

Foulkes, Zak

Foulkes, Zak

Davey, Sean Benjamin

Davey, Sean Benjamin

McKenzie, Angus

McKenzie, Angus

Laughlin, Ben

Laughlin, Ben

Hay, Mitchell James

Hay, Mitchell James