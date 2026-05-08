Ronald Tari

Ronald Tari

batsman

Full name:Ronald Tari
Nationality:Vanuatu
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches291429
Innings232
Overs2.114.52.1
Balls---
Maidens000
Runs187318
Wickets010
Avg0730
SR0890
Eco8.34.928.3
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches291429
Innings261426
Not outs717
Runs340177340
Balls Faced311388311
Avg17.8913.6117.89
SR109.3245.61109.32
Fours151215
Fifties101
Sixies10210
Highest563856
Hundreds000

Ronald Tari Schedule & Results

Another Players

Rasu, Joshua

Rasu, Joshua

Nipiko, Nalin

Nipiko, Nalin

Lekai, Roderick

Lekai, Roderick

William Kendrick, Curran Tor

William Kendrick, Curran Tor

Wotu, Wamejo

Wotu, Wamejo

Nalisa, Williamsing

Nalisa, Williamsing

Tari, Kenny

Tari, Kenny

Obed, Simpson

Obed, Simpson

Mangau, Godfrey

Mangau, Godfrey

Wotu, Darren

Wotu, Darren