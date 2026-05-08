T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Fiji vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
batsman
|Full name:
|Ronald Tari
|Nationality:
|Vanuatu
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|29
|14
|29
|Innings
|2
|3
|2
|Overs
|2.1
|14.5
|2.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|18
|73
|18
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|73
|0
|SR
|0
|89
|0
|Eco
|8.3
|4.92
|8.3
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|29
|14
|29
|Innings
|26
|14
|26
|Not outs
|7
|1
|7
|Runs
|340
|177
|340
|Balls Faced
|311
|388
|311
|Avg
|17.89
|13.61
|17.89
|SR
|109.32
|45.61
|109.32
|Fours
|15
|12
|15
|Fifties
|1
|0
|1
|Sixies
|10
|2
|10
|Highest
|56
|38
|56
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93