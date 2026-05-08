Wamejo Wotu

Wamejo Wotu

batsman

Full name:Wamejo Wotu
Nationality:Vanuatu

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings55
Not outs11
Runs5151
Balls Faced4444
Avg12.7512.75
SR115.9115.9
Fours22
Fifties00
Sixies44
Highest2424
Hundreds00

Wamejo Wotu Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Tari, Ronald

Tari, Ronald

Rasu, Joshua

Rasu, Joshua

Nipiko, Nalin

Nipiko, Nalin

Lekai, Roderick

Lekai, Roderick

William Kendrick, Curran Tor

William Kendrick, Curran Tor

Nalisa, Williamsing

Nalisa, Williamsing

Tari, Kenny

Tari, Kenny

Obed, Simpson

Obed, Simpson

Mangau, Godfrey

Mangau, Godfrey

Wotu, Darren

Wotu, Darren