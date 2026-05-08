Wamejo Wotu

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Fiji vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Samoa vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
SAM
132
VAN
129
Cook Islands vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
VAN
69
Indonesia vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
IND
101
VAN
102
Papua New Guinea vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PNG
207
VAN
60