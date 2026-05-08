Joshua Rasu

Joshua Rasu

all rounder

Full name:Joshua Rasu
Nationality:Vanuatu
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches281428
Innings16916
Overs52.575.052.5
Balls---
Maidens171
Runs341337341
Wickets221122
Avg15.530.6315.5
SR14.440.914.4
Eco6.454.496.45
BB525
4w000
5w101
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches281428
Innings271427
Not outs303
Runs492229492
Balls Faced436487436
Avg20.516.3520.5
SR112.8447.02112.84
Fours362536
Fifties202
Sixies19219
Highest744774
Hundreds000

Joshua Rasu Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Joshua Rasu News

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All the latest information about cricketer Joshua Rasu is presented for you: all his wins and losses, training plans, life off the cricket field, relationships between colleagues and information about the tournaments he will be participating in.

Top five bowling performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

Top five bowling performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

The Betbarter Vanuatu Blast might have been a 10-over competition favoured to suit the batsmen, but boy it did feature a lot of top quality, world-class bowling from bowlers from all three sides. Today, we, here at SportsCafe, list out the top five bowling performances from the tournament.

Joshua Rasu07:41 PM, 16 June, 2020

Top five batting performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

Joshua Rasu07:44 PM, 14 June, 2020

Betbarter Vanuatu T10 Blast | Team of the tournament ft.Andrew Mansale, Nalin Nipiko and Viraliuliu

Joshua Rasu11:22 AM, 13 June, 2020

Betbarter Vanuatu T10 Blast | Ifira Sharks stun Panthers to lift Vanuatu T10 Blast title

Joshua Rasu09:02 AM, 13 June, 2020

Betbarter Vanuatu T10 Blast | Final Preview, Form Guide, Predicted XI, Key Players

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