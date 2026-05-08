Match details Fiji vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026

T20i

FIJ
FIJ

48

VAN
VAN

169

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Vanuatu won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 08, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Fiji Squad

PlayersAcawei Noa, Beitaki Metuisela, Tupou Seru Marutu, Vuniwaqa Peni Volavola, Veiqravi Vilisoni, Tayaga Kitione, Baleicikoibia Josaia, Waqabaca Savenaca, Dakainivanua Peni, Tabuisulu Siteri, Waqavakatoga Viliame Matai, Manakitoga Villame
BenchGauna Ledua, Jikoibure Taleivuli, Tikotikoca Manase

Vanuatu Squad

PlayersAllan Jarryd, Kaltapau Junior Paul, Mansale Andrew, Matautaava Patrick, Nalisa Williamsing, Nipiko Nalin, Rasu Joshua, Tommy Clement, Venables Nicholas, Wotu Darren, Wotu Wamejo
BenchCutler Timothy, Lekai Roderick, Viraliliu Bettan Ala

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet