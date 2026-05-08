Williamsing Nalisa

Williamsing Nalisa

bowler

Full name:Williamsing Nalisa
Nationality:Vanuatu

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches211421
Innings171217
Overs56.085.256.0
Balls---
Maidens020
Runs421434421
Wickets141314
Avg30.0733.3830.07
SR2439.3824
Eco7.515.087.51
BB222
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches211421
Innings7137
Not outs333
Runs149014
Balls Faced1618516
Avg3.593.5
SR87.548.6487.5
Fours080
Fifties000
Sixies111
Highest7257
Hundreds000

Williamsing Nalisa Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

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