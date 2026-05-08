Nalin Nipiko

Nalin Nipiko

all rounder

Full name:Nalin Nipiko
Nationality:Vanuatu
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches281328
Innings251125
Overs76.078.276.0
Balls---
Maidens020
Runs573435573
Wickets451945
Avg12.7322.8912.73
SR10.1324.7310.13
Eco7.535.557.53
BB555
4w505
5w111
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches281328
Innings281228
Not outs606
Runs784206784
Balls Faced623273623
Avg35.6317.1635.63
SR125.8475.45125.84
Fours632463
Fifties515
Sixies36536
Highest10077100
Hundreds101

Nalin Nipiko Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Nalin Nipiko News

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If you want to stay up to date with all the latest news about cricketer Nalin Nipiko, we have compiled it all here: all the data and statistics from past matches, the player's records, and his participation in various cricket tournaments.

Top five bowling performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

Top five bowling performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

The Betbarter Vanuatu Blast might have been a 10-over competition favoured to suit the batsmen, but boy it did feature a lot of top quality, world-class bowling from bowlers from all three sides. Today, we, here at SportsCafe, list out the top five bowling performances from the tournament.

Nalin Nipiko07:41 PM, 16 June, 2020

Top five batting performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

Nalin Nipiko08:41 PM, 14 June, 2020

Numbers and records from 2020 Betbarter Vanuatu T10 Blast

Nalin Nipiko07:44 PM, 14 June, 2020

Betbarter Vanuatu T10 Blast | Team of the tournament ft.Andrew Mansale, Nalin Nipiko and Viraliuliu

Nalin Nipiko11:22 AM, 13 June, 2020

Betbarter Vanuatu T10 Blast | Ifira Sharks stun Panthers to lift Vanuatu T10 Blast title

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