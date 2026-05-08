Roderick Lekai

Roderick Lekai

batsman

Full name:Roderick Lekai

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Roderick Lekai Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Tari, Ronald

Tari, Ronald

Rasu, Joshua

Rasu, Joshua

Nipiko, Nalin

Nipiko, Nalin

William Kendrick, Curran Tor

William Kendrick, Curran Tor

Wotu, Wamejo

Wotu, Wamejo

Nalisa, Williamsing

Nalisa, Williamsing

Tari, Kenny

Tari, Kenny

Obed, Simpson

Obed, Simpson

Mangau, Godfrey

Mangau, Godfrey

Wotu, Darren

Wotu, Darren