Darren Wotu

Darren Wotu

bowler

Full name:Darren Wotu
Nationality:Vanuatu
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches10610
Innings969
Overs30.021.030.0
Balls---
Maidens000
Runs204143204
Wickets10210
Avg20.471.520.4
SR186318
Eco6.86.86.8
BB323
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches10610
Innings464
Not outs323
Runs121612
Balls Faced104410
Avg12412
SR12036.36120
Fours121
Fifties000
Sixies000
Highest6106
Hundreds000

Darren Wotu Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

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