Ruthvik Naik

Ruthvik Naik

bowler

Full name:Ruthvik Naik
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Goa

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches231
Innings231
Overs21.020.01.0
Balls---
Maidens320
Runs801026
Wickets041
Avg025.56
SR0306
Eco3.85.16
BB041
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches231
Innings210
Not outs000
Runs380
Balls Faced1450
Avg1.580
SR21.421600
Fours000
Fifties000
Sixies010
Highest380
Hundreds000

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