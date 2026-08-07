Ruthvik Naik
bowler
|Full name:
|Ruthvik Naik
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|1
|Innings
|2
|3
|1
|Overs
|21.0
|20.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|2
|0
|Runs
|80
|102
|6
|Wickets
|0
|4
|1
|Avg
|0
|25.5
|6
|SR
|0
|30
|6
|Eco
|3.8
|5.1
|6
|BB
|0
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|3
|1
|Innings
|2
|1
|0
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|3
|8
|0
|Balls Faced
|14
|5
|0
|Avg
|1.5
|8
|0
|SR
|21.42
|160
|0
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|3
|8
|0
|Hundreds
|0
|0
|0