Salauddin Sakil
bowler
|Full name:
|Salauddin Sakil
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|32
|19
|Innings
|44
|32
|19
|Overs
|580.5
|222.0
|62.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|115
|8
|1
|Runs
|1834
|1226
|531
|Wickets
|79
|41
|25
|Avg
|23.21
|29.9
|21.24
|SR
|44.11
|32.48
|15
|Eco
|3.15
|5.52
|8.49
|BB
|8
|4
|5
|4w
|5
|1
|1
|5w
|1
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|32
|19
|Innings
|33
|19
|3
|Not outs
|11
|10
|3
|Runs
|106
|74
|0
|Balls Faced
|360
|114
|1
|Avg
|4.81
|8.22
|0
|SR
|29.44
|64.91
|0
|Fours
|12
|5
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|2
|0
|Highest
|16
|31
|0
|Hundreds
|0
|0
|0