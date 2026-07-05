Salauddin Sakil

Salauddin Sakil

bowler

Full name:Salauddin Sakil
Nationality:Bangladesh

Teams

2024 Teams

Chattogram Challengers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches273219
Innings443219
Overs580.5222.062.3
Balls---
Maidens11581
Runs18341226531
Wickets794125
Avg23.2129.921.24
SR44.1132.4815
Eco3.155.528.49
BB845
4w511
5w101
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches273219
Innings33193
Not outs11103
Runs106740
Balls Faced3601141
Avg4.818.220
SR29.4464.910
Fours1250
Fifties000
Sixies020
Highest16310
Hundreds000

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