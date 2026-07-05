Samuel Leigh Rainbird

Samuel Leigh Rainbird

bowler

Full name:Samuel Leigh Rainbird
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium fast

Teams

2026 Teams

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches552524
Innings1012424
Overs1666.2195.175.1
Balls---
Maidens361150
Runs54291051669
Wickets1682717
Avg32.3138.9239.35
SR59.5143.3726.52
Eco3.255.388.9
BB1353
4w700
5w410
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches552524
Innings831612
Not outs2065
Runs8968434
Balls Faced171811236
Avg14.228.44.85
SR52.157594.44
Fours10892
Fifties200
Sixies1610
Highest592115
Hundreds000

Another Players

Webster, Beau

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Wright, Mac

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Wakim, Charlie

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O Connor, Aidan

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Sandhu, Gurinder

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Bell, Gabe

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Silk, Jordan

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Oates, Keegan

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Neil-Smith, Lawrence

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Davis, Nicholas

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