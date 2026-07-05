Samuel Leigh Rainbird
bowler
|Full name:
|Samuel Leigh Rainbird
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|left arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|25
|24
|Innings
|101
|24
|24
|Overs
|1666.2
|195.1
|75.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|361
|15
|0
|Runs
|5429
|1051
|669
|Wickets
|168
|27
|17
|Avg
|32.31
|38.92
|39.35
|SR
|59.51
|43.37
|26.52
|Eco
|3.25
|5.38
|8.9
|BB
|13
|5
|3
|4w
|7
|0
|0
|5w
|4
|1
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|55
|25
|24
|Innings
|83
|16
|12
|Not outs
|20
|6
|5
|Runs
|896
|84
|34
|Balls Faced
|1718
|112
|36
|Avg
|14.22
|8.4
|4.85
|SR
|52.15
|75
|94.44
|Fours
|108
|9
|2
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|16
|1
|0
|Highest
|59
|21
|15
|Hundreds
|0
|0
|0