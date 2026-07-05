Sanjay Bom

Sanjay Bom

all rounder

Full name:Sanjay Bom
Nationality:Tanzania

Teams

2023 Teams

Tanzania

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings1111
Overs29.029.0
Balls--
Maidens00
Runs244244
Wickets88
Avg30.530.5
SR21.7521.75
Eco8.418.41
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings1010
Not outs22
Runs152152
Balls Faced8686
Avg1919
SR176.74176.74
Fours1818
Fifties00
Sixies77
Highest4444
Hundreds00

Another Players

Singh, Jittin

Singh, Jittin

Patwa, Abhik

Patwa, Abhik

Jabiri, Abdallah Juma

Jabiri, Abdallah Juma

Mbaki, Mohammedi Simba

Mbaki, Mohammedi Simba

Thakor, SanjayKumar

Thakor, SanjayKumar

Nkanya, Yalinde Maurice

Nkanya, Yalinde Maurice

Basha, Shaik

Basha, Shaik

Bakrania, Laksh Snehal

Bakrania, Laksh Snehal

Nyambo, Johnson

Nyambo, Johnson

Kimote, Ally

Kimote, Ally