Sanjay Bom
all rounder
|Full name:
|Sanjay Bom
|Nationality:
|Tanzania
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|11
|11
|Overs
|29.0
|29.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|244
|244
|Wickets
|8
|8
|Avg
|30.5
|30.5
|SR
|21.75
|21.75
|Eco
|8.41
|8.41
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|10
|10
|Not outs
|2
|2
|Runs
|152
|152
|Balls Faced
|86
|86
|Avg
|19
|19
|SR
|176.74
|176.74
|Fours
|18
|18
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|7
|7
|Highest
|44
|44
|Hundreds
|0
|0