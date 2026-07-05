Sasindu Alwis Nanayakkara

Sasindu Alwis Nanayakkara

wicket keeper

Full name:Sasindu Alwis Nanayakkara

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches523
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches523
Innings922
Not outs000
Runs179310
Balls Faced2922218
Avg19.881.55
SR61.313.6355.55
Fours2400
Fifties100
Sixies100
Highest5426
Hundreds000

Another Players

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Perera, Kevin

Perera, Kevin

Parakrama, Udayawansha

Parakrama, Udayawansha

Wagaarachchi, Ashan

Wagaarachchi, Ashan

Liyanarachchi, Abhishek

Liyanarachchi, Abhishek

Silva, Dinuk Vishal

Silva, Dinuk Vishal

Pathirana, Onila

Pathirana, Onila

Mendis, Dulanjana

Mendis, Dulanjana

Jayawardena, Sachin

Jayawardena, Sachin