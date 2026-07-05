Sasindu Alwis Nanayakkara
wicket keeper
|Full name:
|Sasindu Alwis Nanayakkara
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|2
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|2
|3
|Innings
|9
|2
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|179
|3
|10
|Balls Faced
|292
|22
|18
|Avg
|19.88
|1.5
|5
|SR
|61.3
|13.63
|55.55
|Fours
|24
|0
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|54
|2
|6
|Hundreds
|0
|0
|0