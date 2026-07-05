Abhishek Liyanarachchi
batsman
|Full name:
|Abhishek Liyanarachchi
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|7
|4
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|7
|4
|Innings
|23
|7
|4
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|563
|148
|122
|Balls Faced
|983
|198
|113
|Avg
|26.8
|21.14
|40.66
|SR
|57.27
|74.74
|107.96
|Fours
|49
|24
|9
|Fifties
|5
|0
|1
|Sixies
|17
|3
|5
|Highest
|89
|43
|50
|Hundreds
|0
|0
|0