Abhishek Liyanarachchi

Abhishek Liyanarachchi

batsman

Full name:Abhishek Liyanarachchi
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Dambulla Nsl

Sebastianites Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1374
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1374
Innings2374
Not outs201
Runs563148122
Balls Faced983198113
Avg26.821.1440.66
SR57.2774.74107.96
Fours49249
Fifties501
Sixies1735
Highest894350
Hundreds000

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