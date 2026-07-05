Kokmaduwa Mudalige Sandun Madushanka
bowler
|Full name:
|Kokmaduwa Mudalige Sandun Madushanka
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|5
|9
|Innings
|9
|5
|7
|Overs
|124.1
|41.2
|20.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|15
|0
|0
|Runs
|408
|184
|87
|Wickets
|20
|5
|9
|Avg
|20.4
|36.8
|9.66
|SR
|37.25
|49.6
|13.55
|Eco
|3.28
|4.45
|4.27
|BB
|8
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|5
|9
|Innings
|5
|3
|4
|Not outs
|3
|1
|3
|Runs
|23
|21
|5
|Balls Faced
|70
|30
|13
|Avg
|11.5
|10.5
|5
|SR
|32.85
|70
|38.46
|Fours
|3
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|16
|16
|5
|Hundreds
|0
|0
|0