Kokmaduwa Mudalige Sandun Madushanka

Kokmaduwa Mudalige Sandun Madushanka

bowler

Full name:Kokmaduwa Mudalige Sandun Madushanka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches559
Innings957
Overs124.141.220.2
Balls---
Maidens1500
Runs40818487
Wickets2059
Avg20.436.89.66
SR37.2549.613.55
Eco3.284.454.27
BB833
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches559
Innings534
Not outs313
Runs23215
Balls Faced703013
Avg11.510.55
SR32.857038.46
Fours330
Fifties000
Sixies000
Highest16165
Hundreds000

Another Players

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Perera, Kevin

Perera, Kevin

Liyanarachchi, Abhishek

Liyanarachchi, Abhishek

Pathirana, Onila

Pathirana, Onila

Gunasekera, Nivodh Rahul

Gunasekera, Nivodh Rahul

Premaratne, Aravinda

Premaratne, Aravinda

Fernando, Naveen

Fernando, Naveen

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

Nanayakkara, Sasindu Alwis

Nanayakkara, Sasindu Alwis