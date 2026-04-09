Indian Premier League
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
181
LSG
182
all rounder
|Full name:
|Andre Dwayne Russell
|Nationality:
|Jamaica
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast
|Date of Birth (Age):
|April 29, 1988 (35)
|Zodiac Sign:
|Taurus
|Height:
|185 cm
|Hometown:
|Jamaica
|Jersey Number:
|12
|Batting Style:
|Right Handed Bat
|Bowling Style:
|Right-arm Fast
|Social Media:
|Twitter, Instagram
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|56
|67
|17
|93
|455
|Innings
|2
|55
|56
|31
|90
|405
|Overs
|23.0
|381.4
|148.3
|347.1
|629.3
|1192.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|14
|0
|68
|25
|6
|Runs
|104
|2229
|1364
|1104
|3418
|10212
|Wickets
|1
|70
|39
|54
|131
|404
|Avg
|104
|31.84
|34.97
|20.44
|26.09
|25.27
|SR
|138
|32.71
|22.84
|38.57
|28.83
|17.7
|Eco
|4.52
|5.84
|9.18
|3.18
|5.42
|8.56
|BB
|1
|4
|3
|9
|6
|5
|4w
|0
|5
|0
|4
|5
|9
|5w
|0
|0
|0
|3
|4
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|56
|67
|17
|93
|455
|Innings
|1
|47
|57
|24
|78
|392
|Not outs
|0
|9
|19
|1
|18
|104
|Runs
|2
|1034
|741
|609
|1953
|7546
|Balls Faced
|9
|794
|475
|0
|0
|4511
|Avg
|2
|27.21
|19.5
|26.47
|32.55
|26.2
|SR
|22.22
|130.22
|156
|0
|0
|167.28
|Fours
|0
|94
|42
|0
|0
|502
|Fifties
|0
|4
|1
|0
|8
|27
|Sixies
|0
|57
|62
|0
|0
|608
|Highest
|2
|92
|51
|128
|132
|121
|Hundreds
|0
|0
|0
|2
|2
|2
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
181
LSG
182
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(6 ov.) 70/1
SAN
150
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
115
LOS
196
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
144
LOS
(6 ov.) 53/1
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(4 ov.) 33/0
SEA
154
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
108
WAS
110
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
175
TEX
173
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
165
NEW
168
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
LOS
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
LOS
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
LOS
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
SKN