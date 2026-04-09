Andre Dwayne Russell

Andre Dwayne Russell

all rounder

Full name:Andre Dwayne Russell
Nationality:Jamaica
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast
Date of Birth (Age):April 29, 1988 (35)
Zodiac Sign:Taurus
Height:185 cm
Hometown:Jamaica
Jersey Number:12
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Right-arm Fast
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Abu Dhabi Knight Riders

Kolkata Knight Riders

Los Angeles Knight Riders

Pretoria Capitals

Rangpur Riders

Trinbago Knight Riders

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches156671793455
Innings255563190405
Overs23.0381.4148.3347.1629.31192.2
Balls------
Maidens214068256
Runs104222913641104341810212
Wickets1703954131404
Avg10431.8434.9720.4426.0925.27
SR13832.7122.8438.5728.8317.7
Eco4.525.849.183.185.428.56
BB143965
4w050459
5w000341
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches156671793455
Innings147572478392
Not outs0919118104
Runs2103474160919537546
Balls Faced9794475004511
Avg227.2119.526.4732.5526.2
SR22.22130.2215600167.28
Fours0944200502
Fifties0410827
Sixies0576200608
Highest29251128132121
Hundreds000222

Andre Dwayne Russell Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR