Sharoon Siraj

Sharoon Siraj

all rounder

Full name:Sharoon Siraj
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Multan Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches92111
Innings4120
Overs12.365.00
Balls---
Maidens120
Runs472900
Wickets1130
Avg4722.30
SR75300
Eco3.764.460
BB140
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches92111
Innings152110
Not outs001
Runs481546214
Balls Faced962773173
Avg32.062623.77
SR5070.63123.69
Fours654916
Fifties541
Sixies4910
Highest746757
Hundreds000

Another Players

Majid, Ali

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Akram, Faisal

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Haseebullah

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Ullah, Haseeb

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Hussain, Tahir

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Imran, Mohammad

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Khan, Sharjeel

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Babar, Yousuf

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Muhammed, Shahzad

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Mahmood, Zahid

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