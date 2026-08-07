Sharoon Siraj
all rounder
|Full name:
|Sharoon Siraj
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|21
|11
|Innings
|4
|12
|0
|Overs
|12.3
|65.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|2
|0
|Runs
|47
|290
|0
|Wickets
|1
|13
|0
|Avg
|47
|22.3
|0
|SR
|75
|30
|0
|Eco
|3.76
|4.46
|0
|BB
|1
|4
|0
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|21
|11
|Innings
|15
|21
|10
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|481
|546
|214
|Balls Faced
|962
|773
|173
|Avg
|32.06
|26
|23.77
|SR
|50
|70.63
|123.69
|Fours
|65
|49
|16
|Fifties
|5
|4
|1
|Sixies
|4
|9
|10
|Highest
|74
|67
|57
|Hundreds
|0
|0
|0