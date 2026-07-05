Shawkat Zaman

Shawkat Zaman

batsman

Full name:Shawkat Zaman
Nationality:Afghanistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Pamir Legends

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches292524
Innings2430
Overs126.513.40
Balls---
Maidens1710
Runs511780
Wickets810
Avg63.87780
SR95.12820
Eco4.025.70
BB210
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches292524
Innings462320
Not outs146
Runs1458587402
Balls Faced2404737360
Avg32.430.8928.71
SR60.6479.64111.66
Fours1704828
Fifties761
Sixies38817
Highest1698154
Hundreds300

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