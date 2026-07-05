Shawkat Zaman
batsman
|Full name:
|Shawkat Zaman
|Nationality:
|Afghanistan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|25
|24
|Innings
|24
|3
|0
|Overs
|126.5
|13.4
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|17
|1
|0
|Runs
|511
|78
|0
|Wickets
|8
|1
|0
|Avg
|63.87
|78
|0
|SR
|95.12
|82
|0
|Eco
|4.02
|5.7
|0
|BB
|2
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|25
|24
|Innings
|46
|23
|20
|Not outs
|1
|4
|6
|Runs
|1458
|587
|402
|Balls Faced
|2404
|737
|360
|Avg
|32.4
|30.89
|28.71
|SR
|60.64
|79.64
|111.66
|Fours
|170
|48
|28
|Fifties
|7
|6
|1
|Sixies
|38
|8
|17
|Highest
|169
|81
|54
|Hundreds
|3
|0
|0