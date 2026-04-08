Indian Premier League
Delhi Capitals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
batsman
|Full name:
|Sedeq Atal
|Nationality:
|Afghanistan
|Batting style:
|left handed batsman
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|8
|13
|Innings
|0
|2
|0
|0
|Overs
|0
|2.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|10
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|13
|8
|13
|Innings
|1
|23
|8
|12
|Not outs
|0
|1
|0
|0
|Runs
|11
|652
|264
|163
|Balls Faced
|19
|1211
|327
|169
|Avg
|11
|29.63
|33
|13.58
|SR
|57.89
|53.83
|80.73
|96.44
|Fours
|0
|72
|28
|13
|Fifties
|0
|4
|3
|0
|Sixies
|1
|6
|2
|5
|Highest
|11
|85
|94
|36
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189