Sedeq Atal

Sedeq Atal

batsman

Full name:Sedeq Atal
Nationality:Afghanistan
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Delhi Capitals

Dubai Capitals

Mi Cape Town

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches113813
Innings0200
Overs02.000
Balls----
Maidens0000
Runs01000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0500
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches113813
Innings123812
Not outs0100
Runs11652264163
Balls Faced191211327169
Avg1129.633313.58
SR57.8953.8380.7396.44
Fours0722813
Fifties0430
Sixies1625
Highest11859436
Hundreds0000

Sedeq Atal Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Rahman, Abdul

Rahman, Abdul

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Ali, Noor

Ali, Noor

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika