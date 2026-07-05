Shawn Eli Findlay
batsman
|Full name:
|Shawn Eli Findlay
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|2
|11
|20
|19
|Innings
|0
|0
|6
|4
|0
|Overs
|0
|0
|38.0
|15.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|8
|0
|0
|Runs
|0
|0
|104
|82
|0
|Wickets
|0
|0
|1
|2
|0
|Avg
|0
|0
|104
|41
|0
|SR
|0
|0
|228
|45
|0
|Eco
|0
|0
|2.73
|5.46
|0
|BB
|0
|0
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|2
|11
|20
|19
|Innings
|8
|2
|21
|17
|16
|Not outs
|1
|0
|1
|4
|6
|Runs
|146
|32
|295
|352
|182
|Balls Faced
|194
|31
|0
|0
|179
|Avg
|20.85
|16
|14.75
|27.07
|18.2
|SR
|75.25
|103.22
|0
|0
|101.67
|Fours
|14
|4
|0
|0
|16
|Fifties
|1
|0
|1
|2
|0
|Sixies
|5
|0
|0
|0
|5
|Highest
|59
|19
|70
|64
|25
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0