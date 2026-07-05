Shawn Eli Findlay

Shawn Eli Findlay

batsman

Full name:Shawn Eli Findlay

Teams

2023 Teams

New Jersey Somerset Cavaliers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches92112019
Innings00640
Overs0038.015.00
Balls-----
Maidens00800
Runs00104820
Wickets00120
Avg00104410
SR00228450
Eco002.735.460
BB00110
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches92112019
Innings82211716
Not outs10146
Runs14632295352182
Balls Faced1943100179
Avg20.851614.7527.0718.2
SR75.25103.2200101.67
Fours1440016
Fifties10120
Sixies50005
Highest5919706425
Hundreds00000

Another Players

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P, Rohan

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Asif, Umaid

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