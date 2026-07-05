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2023 Players
Abdullah Ghazi
Adil Shahzad Bhatti
USA
Ahmed Sarwar Labib
Arya Garg
Chandrapaul Hemraj
Guyana
Gajanand Singh
Junaid Nadir Khan
Pakistan
Karima Gore
Kennar Lewis
Grenada
Mohammad Yasir
Noman Iftikhar
Paul Plamer
Richard Allen
Australia
Rohan P
Rohan Patil
India
Saad Bin Zafar
Canada
Shawn Eli Findlay
Steven Katwaroo
Sunny Patel
Syed Abdullah Nooran
Syed Najaf Hussain Shah
Xavier Melbourne Marshall
Minor League 2023
Bengaluru Blasters
East Bay Blazers
Silicon Valley Strikers
Dallas Xforia Giants
New Jersey Stallions
Empire State Titans
Mysore Warriors
Golden State Grizzlies
St Louis Americans
Baltimore Royals