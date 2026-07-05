New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Gender:Men

Players

2023 Players

Abdullah Ghazi

Adil Shahzad Bhatti

USA

Ahmed Sarwar Labib

Arya Garg

USA

Chandrapaul Hemraj

Guyana

Gajanand Singh

USA

Junaid Nadir Khan

Pakistan

Karima Gore

USA

Kennar Lewis

Grenada

Mohammad Yasir

Pakistan

Noman Iftikhar

Paul Plamer

Richard Allen

Australia

Rohan P

Rohan Patil

India

Saad Bin Zafar

Canada

Shawn Eli Findlay

Steven Katwaroo

Sunny Patel

India

Syed Abdullah Nooran

Syed Najaf Hussain Shah

Pakistan

Xavier Melbourne Marshall

USA

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Empire State Titans

Empire State Titans

Mysore Warriors

Mysore Warriors

Golden State Grizzlies

Golden State Grizzlies

St Louis Americans

St Louis Americans

Baltimore Royals

Baltimore Royals